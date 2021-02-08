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Вакцинация в Нидерландах стала смертельной для 15 пожилых людей

20:41
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Более двух десятков получили тяжелые аллергические реакции

Более двух десятков человек получили тяжелую аллергическую реакцию после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer в Нидерландах. Реакция развивалась через несколько часов после инъекции, у восьми пациентов подтвержден анафилактический шок.
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По данным издания NL Times, по меньшей мере 15 пожилых людей после вакцинации скончались. Медики заявляют, что все умершие имели серьезные проблемы со здоровьем еще до вакцинации. Смерть наступила спустя один - девять дней после прививки. Двое пациентов - старше 70 лет, остальные - от 85 и старше.

"Примерно у половины из них развились симптомы, идентифицированные как побочные эффекты, такие как жар, тошнота и общее недомогание в первые дни после вакцинации. Эти жалобы сами по себе не являются причиной смерти, но, возможно, способствовали ухудшению и без того хрупкого состояния здоровья ", - сообщает издание.

6 января в Нидерландах началась вакцинация от коронавируса. Сначала прививки препаратом Pfizer и BioNTech получили работники домов престарелых и домов для инвалидов. Затем -сотрудники больниц и скорой помощи.

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