Вакцинация в Нидерландах стала смертельной для 15 пожилых людей

Более двух десятков получили тяжелые аллергические реакции

Более двух десятков человек получили тяжелую аллергическую реакцию после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer в Нидерландах. Реакция развивалась через несколько часов после инъекции, у восьми пациентов подтвержден анафилактический шок.

По данным издания NL Times, по меньшей мере 15 пожилых людей после вакцинации скончались. Медики заявляют, что все умершие имели серьезные проблемы со здоровьем еще до вакцинации. Смерть наступила спустя один - девять дней после прививки. Двое пациентов - старше 70 лет, остальные - от 85 и старше.

"Примерно у половины из них развились симптомы, идентифицированные как побочные эффекты, такие как жар, тошнота и общее недомогание в первые дни после вакцинации. Эти жалобы сами по себе не являются причиной смерти, но, возможно, способствовали ухудшению и без того хрупкого состояния здоровья ", - сообщает издание.

6 января в Нидерландах началась вакцинация от коронавируса. Сначала прививки препаратом Pfizer и BioNTech получили работники домов престарелых и домов для инвалидов. Затем -сотрудники больниц и скорой помощи.

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