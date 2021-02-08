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Москва выступила за единые международные правила поведения в соцсетях

21:13
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Это позволит избежать самоуправства со стороны администраций интернет-гигантов

Ситуация с блокировкой аккаунтов в соцсетях бывшего президента США Дональда Трампа показала необходимость неполитизированного, основанного на законе регулирования этой сферы. Россия выступает за выработку общих правил поведения в социальных сетях на международном уровне. Это позволит бы избежать самоуправства со стороны администраций интернет-гигантов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о пропаганде со стороны МИД Испании

"Учитывая глобальный охват социальными сетями всемирной аудитории, есть понимание того, что это требует, конечно, общего подхода и общих норм и правил. Чтобы не группа неизвестных товарищей, по неизвестным причинам принимающих решения о блокировке, правила балом, - а мы понимаем, что это все политизировано было до крайней степени, что касается США, - а чтобы были четкие и понятные правила", - заявила Захарова в интервью агентству ТАСС.

Захарова уверена, что решение о блокировке аккаунтов Трампа было политически мотивированным, оно стало примером нечистоплотного поведения со стороны руководства соцсетей.

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