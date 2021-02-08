Дания пообещала достроить "Северный поток-2" в своих водах к концу апреля

Работу ведет судно "Фортуна"

Строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании завершится до конца апреля. Планы оператора проекта, Nord Stream 2 AG, опубликованы на сайте Датского агентства по мореплаванию.

Судно "Фортуна" приступило к строительству "Северного потока-2" в водах Дании 6 февраля. Оно будет вести укладку и засыпку труб двух ниток газопровода вблизи датского острова Борнхольм вплоть до границы с Германией. Сопровождать "Фортуну" будут суда "Мукран" и "Балтийский исследователь".

Точные сроки строительства "Северного потока-2" в водах Дании в компании Nord Stream 2 AG не назвали. Но пообещали РИА Новости своевременно сообщать о дальнейших шагах.

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