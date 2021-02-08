ВОЗ: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 105,8 миллиона

Скончались за сутки 9664 пациента с коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось за минувшие сутки более чем на 376 тысяч. Общее количество зараженных коронавирусом за время пандемии превысило 105,8 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

К вечеру 8 февраля в ВОЗ поступили сведения о 376 569 заразившихся за последние 24 часа. Общее число случаев COVID-19 достигло 105 805 951. Скончались за сутки 9 664 пациента с коронавирусом, общее число жертв пандемии достигло 2 312 278.

На Северную и Южную Америку приходится более 55% случаев заражения. Больше всего заболевших зарегистрировано в США - 26 654 965. На втором месте – Индия, там выявлено 10 838 194 случая. На третьем – Бразилия, где заболели 9 497 795 человек, сообщает ТАСС.

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