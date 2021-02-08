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Россиян предупредили об опасности лекарств от насморка

22:25
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Частое употребление угрожает здоровью сердца

Использование сосудосуживающих капель и спреев во время насморка таит в себе опасность. Особенно надо быть осторожными тем, у кого проблемы с сердцем, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
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"Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию", — объяснил Мясников в эфире телеканала Россия-1. Один из побочных эффектов таких капель - тахикардия. Применение препарата может привести к серьезным нарушениям - и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.

Кроме того, сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови. А это уже опасно для людей с больными почками. В любом случае, использовать препарат можно не дольше трех, максимум - пяти дней. А лучше просто промывать нос соленой водой.

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