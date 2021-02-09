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Названы регионы с самой загрязненной водой

07:28
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Возглавила антирейтинг Свердловская область

Счетная палата опубликовала у себя на сайте отчет о состоянии водоемов страны, назвав, в частности, регионы, где с чистотой воды наблюдаются проблемы.

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Возглавила антирейтинг Свердловская область, на которую, по данным ведомства, пришлось наибольшее количество случаев высокого уровня загрязнения водоемов за последние десять лет.

Также в список вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва.

Речь, подчеркивается в отчете, идет о водоемах первой категории - они используются в качестве источника питьевой воды и для хозяйственных нужд. Подразумевается и купание.

Основной причиной загрязнения водоемов в Счетной палате назвали сброс неочищенных сточных вод. По данным ведомства, от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются не соответствующей гигиеническим нормативам водой.

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