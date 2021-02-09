Британцы объяснили интерес Германии к "Спутнику V" кризисом поставок

Эффективность российского препарата уже подтвердили зарубежные ученые

Власти Германии готовы рассмотреть применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", так как в случае с другими производителями наблюдается кризис поставок. Об этом написал британский журнал The Spectator.

Как уточняется в публикации, задерживаются поставки в Евросоюз препаратов BioNTech и Pfizer, а также Moderna. При этом к вакцине AstraZeneca в ФРГ сложилось скептическое отношение - ею разрешено прививаться лишь гражданам младше 65 лет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поступающие о российском препарате "Спутник V" данные звучат "хорошо". Вместе с тем глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе своего недавнего визита в Москву выразил надежду на скорую регистрацию разработки центра Гамалеи в ЕС.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Эффективность препарата оценили в 91%, уточнив, что он полностью устраняет риск тяжелого течения заболевания.

Применение препарата на сегодняшний день одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"