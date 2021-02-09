Цена нефти Brent достигла максимума с 7 января прошлого года

Это выше оптимальной цены, о которой говорили власти в конце 2020-го

Как передает ТАСС со ссылкой на данные торговых площадок, на лондонской бирже ICE по состоянию на 05:14 по московскому времени цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,76% и в пике достигла 61,02 доллара за баррель.

Отметку в 61 доллар цена Brent в последний раз превышала 7 января 2020 года. По состоянию на 05:16 мск Brent торговалась на уровне 61,01 доллара.

Стоимость апрельского фьючерса марки WTI в свою очередь выросла до 58,2 доллара за баррель.

В конце прошлого года вице-премьер России Александр Новак заявил, что при нынешней рыночной ситуации оптимальный для России диапазон цены на нефть - от 45 до 55 долларов. Прежде эксперты предупреждали, что стоимость нефти Brent может снижаться на новостях об обнаруженном в Великобритании более заразном штамме коронавируса.

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