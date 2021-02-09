Россияне определили главные факторы карьерного роста

Профильное образование - далеко не на первом месте
Как показало совместное исследование сервиса "Работа.ру" и "Сбера", главным фактором для карьерного роста почти половина россиян (46%) назвали опыт в профессии.
На втором месте оказался вариант трудолюбие и усердие, так ответили 41% респондентов.
Среди прочих важных факторов опрошенные выбирали хорошие отношения с начальством, уровень компетенции и регулярное повышение квалификации.
Из менее популярных ответов - физическое здоровье, профильное образование и условия труда, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: