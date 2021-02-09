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Россияне определили главные факторы карьерного роста

08:10
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Профильное образование - далеко не на первом месте

Как показало совместное исследование сервиса "Работа.ру" и "Сбера", главным фактором для карьерного роста почти половина россиян (46%) назвали опыт в профессии.

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На втором месте оказался вариант трудолюбие и усердие, так ответили 41% респондентов.

Среди прочих важных факторов опрошенные выбирали хорошие отношения с начальством, уровень компетенции и регулярное повышение квалификации.

Из менее популярных ответов - физическое здоровье, профильное образование и условия труда, передает ТАСС.

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