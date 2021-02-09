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Политически неправильная: почему Зеленский лишил украинцев российской вакцины

08:34
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Он решил подождать западной вакцины

Украинцы не кролики, прививаться абы чем не будут. Вернее, чем-то будут, пока непонятно чем, лишь бы не российским "Спутником V". Примерно в таком духе высказался Владимир Зеленский, мол, эффективность не доказана.

Видимо, эффективность "Спутника" не доказана персонально ему, Зеленскому. Давайте поподробнее, кто здесь кролик, а кто нет. Неделю назад президент Украины в интервью американскому телеканалу HBO, комментируя обещания европейцев понемногу помогать Украине с вакциной, заявил в сердцах, что ему очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой.

Конечно, когда в твоей стране больше миллиона случаев COVID-19, а ты все ждешь, когда подкинут препарат по остаточному принципу, причем российский "Спутник V" вот он - бери и пользуйся. У самых больших скептиков сомнения в эффективности "Спутника V" рассеялись, когда авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал данные испытаний российской вакцины.

Понятно, что продираться через сложный научный текст Зеленскому недосуг, но вывод этого авторитетного издания: "Спутник V" отличает  высокая эффективность и хорошая переносимость. Публикацию позитивно восприняли европейские лидеры Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил: "Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!"

Что обещает Зеленский своим соотечественникам, которые точно не кролики? Конечно, европейскую вакцину, политически правильную. Но вот украинские журналисты выяснили, что поставлять в Незалежную собираются не совсем европейскую вакцину, точнее совсем не европейскую, а препарат, который по лицензии будет производиться на одном из заводов в Азии. Принцип вроде бы тот же, но название совсем другое и стоит куда дешевле. Издание Страна.ua приводит статью из New York Times, в которой говорится, что этот препарат предназначен для стран со средним и низким уровнем дохода. Это не означает, что вакцина не работает, просто вариант для бедных.

То есть принятый мировым научным сообществом и Всемирной организацией здравоохранения эффективный "Спутник V" у Зеленского доверия не вызывает, а вот вакцина для бедных - это то, что нужно украинцам.

Возможно, Зеленский - светило в области вирусологии, а может быть и известный эпидемиолог? А может быть, "Спутник V" для него - просто политически неправильная вакцина. В условиях, когда граждане Украины, как кролики, ждут начала вакцинации и смотрят на тревожные цифры по количеству заразившихся. Зеленский ждет вакцины для бедных? Речь идет о жизни людей, но лучше гордо постоять с протянутой рукой?

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