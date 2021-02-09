"Мы остались для них недочеловеками": Делягин об отношении Европы к России

Там считают нас неразумными дикарями, уверен политолог

Итоги визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву и отношение Европы к России с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

— Факт нашего существования европейцев, безусловно, разочаровывает. Господин Боррель поехал к неразумным, диким туземцам, рассказать им, что нужно жить хорошо, отдавать все деньги, активы, как делают цивилизованные украинцы, немцам. Зачем приехал Боррель? "Я приехал поучить дикарей жизни, как друг, с распростертыми объятиями. Но дикари – безумцы. Они там каких-то преступников смеют сажать.

— Чем мы разочаровали Германию и в целом Евросоюз?

— Во-первых, мы существуем. Они с этим не смирились. Европейских лидеров не интересуют свобода и права человека, даже на территории ЕС. Когда европеец говорит о правах человека, вы должны хвататься за кошелек. Это вопрос про деньги и расовые вещи. Потому что мы для них как были недочеловеками, так и остались. Никаких иллюзий тут быть не должно.

Полный комментарий политолога смотрите в видео.

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