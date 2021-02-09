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Центральная Россия пережила самую холодную ночь февраля

08:19
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Но рекорд этой зимы пока не побит

Минувшая ночь стала одной из самых холодных в этом году для центральной России. В Подмосковье столбики термометров опустились до минус 25, а в Черустях - до минус 30,7 градуса. Водителей призывают ограничить поездки на личном транспорте, передает "ТВ Центр".

Из-за холодов во Владимире, Пензе, Самаре, Ярославле ученикам разрешено не посещать школы. В Ярославской области спасатели развернули пункты обогрева на трассе М8. В палатках водители могут согреться, отдохнуть, выпить горячий чай. Особенность мобильных пунктов в том, что их можно быстро переместить в любую точку на федеральной трассе.

В Самарской области сильные морозы стали причиной многих аварий и поломок. Девушке, у которой заглох автомобиль, на помощь пришли военные на КАМАЗе, которые по счастливой случайности проезжали мимо.

В Сибири - метели. Из-за непогоды отменили междугородние автобусные рейсы в Новосибирской области, временно закрыты для проезда участки автотрасс.

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