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В США начался процесс повторного импичмента Дональда Трампа

08:48
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Лидеры Сената согласовали процедуру

Сенат США сегодня приступит к процессу импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда  Трампа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры демократов и республиканцев уже договорились, каким будет формат слушаний. Например в самом начале 4 часа будут обсуждать, соответствует ли вообще это разбирательство Конституции.

Трампа обвиняют в призыве к мятежу. Значительная часть его сторонников 6 января ворвалась в Конгресс, там как раз должны были утвердить итоги голосования на выборах, где победу одержал Джо Байден.

Сейчас Трамп в своей резиденции во Флориде играет в гольф. Его адвокаты настаивают, что все обвинения противоречат Основному закону страны. Шансы вынести решение об импичменте невелики, но демократы, вероятно, хотят нанести максимальный ущерб репутации Трампа, чтобы в будущем он не смог участвовать в гонке за Белый дом и вообще занимать любые государственные должности.

Этот процесс для истории Соединенных Штатов беспрецедентный - впервые один и тот же политик дважды подвергается процедуре импичмента.

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