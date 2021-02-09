Российские военные провели учения с сирийскими танкистами

Уровень их подготовки значительно вырос

Российские военные в Сирии провели серию учений с танкистами Арабской республики. Коллеги отметили, что уровень подготовки военннослужащих сирийской армии значительно вырос.

Высокая скорость, клубы пыли и дыма стеной, камуфлированная броня: совокупность этих факторов позволяет танку быстро "раствориться" в прицеле вражеской пушки или гранатомета. Уйти без потерь. А, если потребуется, контратаковать. Этим приемам сирийских солдат обучают российские инструкторы. Настойчиво и требовательно заставляют повторять каждый элемент, чтобы довести все действия экипажа до автоматизма.

Еще год назад в этом районе Алеппо шли ожесточенные столкновения. Танкисты выдавливали из пригородов остатки бандгруппировок. В итоге террористы отошли в Идлиб. А моторизованная бригада закрепилась среди разрушенных домов. Здесь же решили устроить и полигон.

"Сирийские вооружённые силы на самом деле сегодня уже не те вооружённые силы, которые были в начале этой войны. Сегодня это более боеспособные подразделения. Оборона устойчивая, подготовленная", - говорит военнослужащий ВС РФ в САР Григорий Лазуткин.

Приемов танкового боя, которые отрабатывают на полигоне, множество: это и засада, и проезд вдоль передовой, и поддержка мотострелков во время атаки на противника с флангов. Ошибки разбирают на месте.

Если команды на русском пришлось запоминать и учить, то вот с российской бронетехникой сложностей нет. На этих танках сирийцы воюют давно. Т-70 и Т-60 — одни из самых надежных и неприхотливых. Солдаты только усилии броню дополнительной защитой. И еще покрасили танки в цвета пустыни. Для маскировки.

"Мы находимся на второй линии обороны. Солдаты, которые стоят за моей спиной, - это резервисты. Мы их учим постоянно, потому что знаем, что противник может наступить в любой момент", - говорит командир 106 танковой бригады Мурад Аль Мухаммад.

Идлибский фронт от полигона находится в нескольких километрах. Поэтому на тренировках танкисты не открывают огонь по мишеням. Ни боевыми, ни холостыми. Во всяком случае, пока действует режим перемирия. И в отличие от вооруженных группировок, правительственные войска его жестко придерживаются.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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