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Ученые выяснили, какая погода мешает распространению коронавируса

08:48
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Большое значение играет ветер

Морозная и солнечная погода зимой или жаркая и солнечная летом с низкой влажностью и ветром способна снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, заявила биолог Анча Баранова. По ее мнению, ограничения можно вводить или отменять, ориентируясь в том числе и на погодные условия.

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"Мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный", то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода - это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом", - рассказала Баранова.

Она отметила, что моделирование проводилось в Париже, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. В ходе исследований рассматривались температура, влажность и ветер. Оказалось, что сильный ветер, особенно в совокупности с низкой влажностью, может высушивать капли и "выдувать" вирус, тогда как теплая, безветренная и влажная погода, наоборот, способствует его распространению. При этом слабый ветер лишь увеличивает количество заболевших, передает РИА Новости.

"Речь идет о менеджменте на уровне городов и организаций. При прогнозе погоды, который отражает благоприятные условия распространения вируса, можно перевести встречи в Zoom, отправить часть людей по домам. Причем это можно прогнозировать, то есть люди могут приготовиться", - допустила биолог.

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