Неизвестная болезнь убила 15 человек в Танзании

Госпитализированы 50 пациентов

Как сообщили медицинские власти Танзании, в стране произошла вспышка неизвестной болезни - по меньшей мере 15 человек скончались, в больнице оказались 50.

"Людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу", - приводит РИА "Новости" со ссылкой на агентство Anadolu слова главного врача округа Чунья области Мбея.

Уточняется, что заражение происходило пока в пределах лишь одного административного округа.

Умершими были в основном мужчины, страдавшие заболеваниями печени и язвой желудка. Министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.

Также стало известно, что похожие случаи были зарегистрированы в стране в 2018 году.

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