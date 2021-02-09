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В Белом доме объяснили, почему Байден так быстро позвонил Путину

08:37
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Дело - в СНВ-3, сообщила Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что столь оперативный звонок президента Соединенных Штатов Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину (состоялся 26 января) был связан с ситуацией вокруг продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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"У него состоялся этот разговор отчасти потому, что был график для Нового ДСНВ, приближался крайний срок", - приводит слова Псаки ТАСС.

Она уточнила, что в ходе разговора Байден выразил также "существенную обеспокоенность по поводу предположительных действий российского правительства".

На вопрос о том, когда президент США намерен поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, в Белом доме ответить затруднились. Псаки при этом напомнила, что Байден уже побеседовал с лидерами Японии, Южной Кореи и Австралии.

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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