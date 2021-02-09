Девять заявок по вакцинам от коронавируса ожидают патент

Они проходят стадию рассмотрения в Роспатенте

На сегодняшний день в Роспатенте рассматривают сразу девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от COVID-19, заявил руководитель ведомства Григорий Ивлиев.

"С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения", - сообщил он.

Ивлиев подчеркнул, что семь выданных патентов еще не означают семь готовых вакцин от коронавирусной инфекции. Он объяснил, что на вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений - вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее. Кроме того, еще четыре патента досталось изобретениям, относящимся к препарату "ЭпиВакКорона", передает РИА Новости.

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