Сергунина: Москвичи предложили более 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы

Жители Москвы активно участвуют в развитии города

На краудсорсинговой платформе правительства Москвы завершился 30-й проект "Город идей", посвященный развитию самой платформы. В нем приняли участие 12 тысяч жителей столицы, которые прислали свыше 600 идей по развитию платформы.

"Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысяч поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На сегодняшний день на платформе "Город идей" зарегистрировано более 240 тысяч пользователей, из них свыше 50 тысяч прошли регистрацию в прошлом году. В ходе проекта "Город идей" москвичи рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами правительства Москвы, обсудили алгоритмы проведения проектов и наиболее удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения новых участников.

"Платформа постоянно развивается, модернизируется функционал, появляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта "Город идей", по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея. Больше всего предложений поступило по направлению "Интерфейс и новый функционал". Благодарим всех за участие и желание сделать краудсорсинговую платформу еще лучше!" - заявил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Среди внесенных предложений были указание имен авторов идей в рубрике "Список идей к реализации", а также в списке "Реализованные идеи" в разделе "Выполненные проекты", добавление возможности делиться итогами проектов в социальных сетях, а также возможности редактировать ограниченное количество раз и повторно отправлять отклоненную экспертами идею.

В направлении "Рейтинги участников" лидирующими оказались идеи интегрирования системы рейтингов участников с платформами "Активный гражданин" и "Наш город", начисления участникам, чьи заслуги были отмечены организаторами проекта, виртуальных поощрительных знаков "дипломант" и "активный участник", в личном кабинете и создания рейтинга по трем направлениям: генерация идей, участие в обсуждениях тем и ведение авторского блога.

Лучшими по направлению "Краудсорсинг-проекты в мобильном приложении "Активный гражданин" оказались идеи по созданию чата для участников краудсорсинг-проектов, создание QR-кода для раздела с краудсорсинг-проектами и добавление возможности сохранить черновик идей и сообщений.

Проведенный в рамках проекта "Город идей" опрос показал, что в первую очередь москвичей мотивирует сама возможность предложить идею по теме проекта, в этом признались 78% респондентов. Самой востребованной темой краудсорсинг-проектов стала тема "Социальная сфера", также набравшая 78% голосов. Темы "Культура, спорт, досуг" и "Природопользование и экология" выбрали 71% участников опроса. В пользу темы "ЖКХ" высказались 65% проголосовавших, а "Образование" и "Транспорт" поддержали 62% участников. Тема "Бизнес, предпринимательство, НКО" заинтересовала 35% горожан.

Отмечается, что благодаря участию граждан в столице начали работать новые маршруты общественного транспорта, появилась возможность подавать заявления на прикрепление к поликлинике в электронном виде, были установлены инфоматы в поликлиниках, разработано мобильное приложение ЕМИАС, с помощью которого можно записаться на прием к врачу, перенести или отменить запись, а детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности.

Кроме того, в 2020 году на crowd.mos.ru был открыт новый раздел "Идеи жителей реализованы городом", в который москвичи могут отправить фотографии реализованных идей жителей по итогам краудсорсинг-проектов. Также осенью прошлого года заработал раздел "Предложить идею", в котором жители столицы делятся идеями по благоустройству городских пространств в любое удобное время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"