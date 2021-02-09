В Новосибирске назвали срок решения вопроса с зарплатами ученых

Ранее о проблеме сообщили президенту Владимиру Путину

Директор новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов сообщил в беседе с ТАСС, что вопрос с низкими зарплатами ученых надеются решить в течение двух дней.

"Дирекция института изучает вопрос и будет принимать необходимые меры. Мы отчитываемся сейчас перед всеми вышестоящими инстанциями и надеемся, что в течение пары дней это решится", - подчеркнул Кочетов.

Он уточнил, что 50% института составляют молодые ученые, при этом у всех научных сотрудников зарплата разная. Она высчитывается из оклада и показателей эффективности научного труда. Вместе с тем важную роль играют научные гранты.

В понедельник президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе мероприятия Анастасия Проскурина, старший научный сотрудник ИЦиГ, сообщила главе государства, что ее зарплата на полной ставке - всего 25 тысяч рублей, хотя по майским указам должна быть в районе 80 тысяч.

Президент поручил разобраться с проблемой главе Минобрнауки Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову. Фальков заявил, что его ведомство начало проверку. Также ситуацией заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.

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