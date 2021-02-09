Носки и впечатления: самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта

Многие женщины останавливаются на стандартных вариантах

Согласно опросу, проведенному Rambler Group, порядка 5% российских женщин намерены дарить мужчинам на 23 февраля носки или пену для бритья.

Вместе с тем 25% опрошенных россиянок хотят дарить "впечатления", 13% остановились на варианте с деньгами, 2% запланировали купить одежду или обувь, еще 2% - электронику.

Что касается мужчин, они на 8 марта планируют подарить женщинам цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения.

Как показало исследование, 23 февраля и 8 марта празднуют 73% россиян. Основная часть респондентов в эти дни хочет отдохнуть дома или на даче.

По поводу бюджета на подарки ответы были следующими: 47% готовы выделить на подарки до 3 тысяч рублей, 18% - от 3 до 5 тысяч, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"