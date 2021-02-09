ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач объяснил, почему взрослых нужно прививать от COVID-19 раньше детей

15:31
  • вторник
  • 09 февраля 2021

В России проходит массовая вакцинация

В первую очередь вакцинировать от коронавируса следует взрослых, а уже потом детей. Это объясняется тем, что дети переносят COVID-19 гораздо легче, для них вакцинация не так важна, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Гинцбург посоветовал снизить физнагрузки после вакцинации
Вакцинация от коронавируса завершилась в столичных домах престарелых

"Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться", - подчеркнул врач.

От добавил, что на сегодняшний день российские препараты от коронавирусной инфекции еще не успели пройти испытания на детях, а потому вакцинировать ребенка пока нельзя, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.