Врач объяснил, почему взрослых нужно прививать от COVID-19 раньше детей

В России проходит массовая вакцинация

В первую очередь вакцинировать от коронавируса следует взрослых, а уже потом детей. Это объясняется тем, что дети переносят COVID-19 гораздо легче, для них вакцинация не так важна, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

"Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться", - подчеркнул врач.

От добавил, что на сегодняшний день российские препараты от коронавирусной инфекции еще не успели пройти испытания на детях, а потому вакцинировать ребенка пока нельзя, передает РИА Новости.

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