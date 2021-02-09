Врач объяснил, почему взрослых нужно прививать от COVID-19 раньше детей

В России проходит массовая вакцинация
В первую очередь вакцинировать от коронавируса следует взрослых, а уже потом детей. Это объясняется тем, что дети переносят COVID-19 гораздо легче, для них вакцинация не так важна, заявил инфекционист Евгений Тимаков.
"Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться", - подчеркнул врач.
От добавил, что на сегодняшний день российские препараты от коронавирусной инфекции еще не успели пройти испытания на детях, а потому вакцинировать ребенка пока нельзя, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
- Американские эксперты перечислили преимущества вакцины "Спутник V"
- Переболевшим COVID-19 назвали сроки вакцинации
- В Греции потребовали закупить российскую вакцину от COVID-19
- Вакцинация в Нидерландах стала смертельной для 15 пожилых людей
- В Германии 14 человек заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на прививку от COVID-19