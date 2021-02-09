"Спутник V" прошел этап научной консультации регулятора ЕС

Теперь разработчик вакцины может подавать документы на регистрацию в Евросоюзе

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - лекарственный регулятор Европейского союза - завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА "Новости".

"В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения ", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что процесс научного консультирования доступен всем компаниям для облегчения подготовки их программы разработки. Как добавил представитель ЕМА, заявка на регистрацию от разработчика "Спутника V" пока не поступала.

Если она все же поступит и будет удовлетворена, а также одобрена Еврокомиссией, "Спутник V" сможет централизованно поставляться в ЕС.

Ранее результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V" опубликовал научный журнал Lancet. Эффективность вакцины составила 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. В России массовая вакцинация "Спутником V" продолжается с 18 января.

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