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Врачи оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

09:46
  • вторник
  • 09 февраля 2021

В мире подтверждено несколько десятков подобных случаев

Врач Евгений Комаровский объяснил, какова вероятность у переболевших коронавирусной инфекцией заразиться COVID-19 повторно. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире всего несколько десятков подтвержденных случаев повторного заражения.

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Комаровский отметил, что многие переболевшие коронавирусом после выздоровления жалуются на проявление его симптомов. По словам врача, это вовсе не означает, что человек заразился снова.

"Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", - заявил Комаровский.

С его позицией согласен и инфекционист Евгений Тимаков. Он уверен, что повторное заражение COVID-19 возможно только тогда, когда иммунитет "закончится", или же если присутствуют частые контакты с больными в совокупности со слабым иммунитетом.

Повторное заражение коронавирусом при проблемах с иммунитетом допустил и академик РАН Арег Тотолян, передает РИА Новости.

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