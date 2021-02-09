В Ростове врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

Ручка чудом не задела важнейшие сосуды

Ростовские медики извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, вошедшую в мозг на весь диаметр полости черепа, передает РИА "Новости".

Пациент был доставлен в больницу ночью. Врачи установили, что ручка прошла в миллиметре от ствола головного мозга и важнейших сосудов.

"Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", - отметили в больнице.

Операция прошла успешно, после нее пациента отправили в реанимацию. Как именно ручка оказалась в его мозгу, не уточняется.

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