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В Ростове врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

09:46
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Ручка чудом не задела важнейшие сосуды

Ростовские медики извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, вошедшую в мозг на весь диаметр полости черепа, передает РИА "Новости".

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Пациент был доставлен в больницу ночью. Врачи установили, что ручка прошла в миллиметре от ствола головного мозга и важнейших сосудов.

"Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", - отметили в больнице.

Операция прошла успешно, после нее пациента отправили в реанимацию. Как именно ручка оказалась в его мозгу, не уточняется.

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