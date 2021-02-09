В Twitter могут появиться платные услуги

Компания рассчитывает уменьшить свою зависимость от рекламного контента

Руководство Twitter рассматривает возможность введения нескольких платных функций, чтобы таким образом снизить зависимость доходов от рекламного контента.

Платными могут оказаться такие сервисы, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Также компания может сделать способом получения дохода функцию "отмена отправки" сообщения.

Предполагается, что оплачивать придется и отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.

Отмечается, что в Twitter давно рассматривали возможность введения платных услуг, однако особую актуальность эта идея получила в свете пандемии коронавируса, передает Bloomberg.

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