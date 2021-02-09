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В Twitter могут появиться платные услуги

09:44
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Компания рассчитывает уменьшить свою зависимость от рекламного контента

Руководство Twitter рассматривает возможность введения нескольких платных функций, чтобы таким образом снизить зависимость доходов от рекламного контента.
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Платными могут оказаться такие сервисы, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Также компания может сделать способом получения дохода функцию "отмена отправки" сообщения.

Предполагается, что оплачивать придется и отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.

Отмечается, что в Twitter давно рассматривали возможность введения платных услуг, однако особую актуальность эта идея получила в свете пандемии коронавируса, передает Bloomberg.

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