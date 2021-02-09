Январь установил рекорд по ипотечным кредитам

Но до декабрьских показателей дотянуть не удалось

Минувший январь установил рекорд по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет - было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей, передает РБК.

Уточняется, что в 2020-м в январе выдали 78 тысяч кредитов на 189 миллиардов.

Вместе с тем аналитики отмечают, что выдачи в декабре были значительно выше - 560 миллиардов рублей. Такая ситуация вполне объяснима, говорят эксперты, - связана она в первую очередь с долгими праздниками.

"На рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с госучастием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было", - отметил глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Средняя ставка по всем ипотечным кредитам в январе 2020-го составляла 8,79%, в декабре того же года - 7,36%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"