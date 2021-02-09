Мишустин назвал отстающие регионы страны

Три таких региона премьер уже посетил лично в этом году

В ходе совещания с заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пока не могут полноценно развиваться без поддержки федерального центра десять российских регионов.

Там зафиксированы наиболее низкие социально-экономические показатели. По словам главы кабмина, он в этом году уже посетил три таких региона - Карелию, Калмыкию и Адыгею.

"Речь сейчас [идет] не только о выделении денег, даже больших. Надо, чтобы эти средства действительно работали", - цитирует слова Мишустина ТАСС.

Председатель правительства отметил, что необходимо координировать проекты с губернаторами и не допускать сбоев в реализации целевых программ.

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