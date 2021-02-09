Власти увеличат объем средств, резервируемых на зарплаты врачам

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе совещания со своими заместителями, что правительство страны увеличит объем резерва на финансирование зарплат медикам.

"Размер резерва, который идет на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20 процентов", - приводит слова главы кабмина ТАСС.

Мишустин добавил, что при расчете будет учитываться отработанное врачами время. Кроме того, Министерство здравоохранения определит виды организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами. Это будет происходить на основании заявок самих больниц и поликлиник.

В понедельник президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе мероприятия старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила, что ее зарплата на полной ставке - 25 тысяч рублей, хотя по майским указам должна быть в районе 80 тысяч.

Президент поручил разобраться с проблемой министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

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