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"У нас ностальгия популярна": актер из "Счастливы вместе" о перезапуске сериала

10:31
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Сериал может снова появиться на телеэкранах

Актер Павел Савинков допустил, что ранее популярный сериал "Счастливы вместе" может снова вернуться на телеэкраны после перезапуска.

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Савинков, который исполнил в сериале роль Толика, отметил, что россияне очень любят ностальгировать и идеализировать прошлое. Артист подчеркнул любовь россиян к "Дискотеке 80-х". По его словам, сограждане ощущают себя счастливее в прошлом, чем в настоящем.

"Все возможно. Во всем мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде", - заявил Савинков.

При этом он не считает, что перезапуск "Счастливы вместе" станет хорошей идеей. Актер уверен, что некоторые перезапуски не вызывают ничего, кроме грусти, передает News.ru.

"Я, например, с тревогой жду продолжения "Друзей". Я их раз семь пересматривал. И все главные герои действительно стали моими друзьями. Каждый раз мы на 30 минут как бы собираемся компанией: Паша и мои друзья — Моника, Чендлер, другие. Как в старые добрые. И они такие молодые и прекрасные. И я такой же прекрасный и молодой. А в продолжении придёт старая Моника, Чендлер, Джо, а значит и старый Паша. Зачем нам эта тоска?" - добавил Савинков.

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