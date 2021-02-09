В России за сутки выявили 15019 заболевших коронавирусом

Выздоровели 21795 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 15019 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3998216.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1584. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1078 человек, в Подмосковье - 903.

Выздоровели за сутки 21795 человек. Скончались 530 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 77598 человек. Общее число выздоровевших достигло 3493886.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 105 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 638807 человек.

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