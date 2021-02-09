Искусственный интеллект: для чего он нужен врачу и пациенту

Система поддержки принятия решений освобождает время врачей для работы с пациентами

Благодаря системе поддержки принятия решений врачи могут быстрее определиться с диагнозом и вовремя заметить даже малозаметные признаки болезни, рассказала главврач ГКБ №52, председатель междисциплинарной рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко.

"Система поддержки принятия врачебных решений - это часть единой цифровой платформы здравоохранения, созданной в Москве, и надежный помощник для врачей, позволяющий экономить время специалиста. Находясь на приеме, врач осматривает пациента, фиксирует его жалобы и результаты осмотра, которые заносит в электронную медицинскую карту. Далее искусственный интеллект предлагает наиболее вероятные диагнозы, а главное - дает врачу подсказку какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза. Врач может либо согласиться с этим, либо выбрать другой диагноз", - объяснила Лысенко.

По ее словам, на следующем этапе система предлагает врачу "пакетные назначения", состоящие из нескольких исследований и анализов для подтверждения диагноза. Затем формируются направления на диагностику, необходимую для подтверждения предварительного диагноза, который выбрал врач. Подобный подход позволяет в 10 раз ускорить формирование направлений, что удобно не только для медиков, но и для пациентов.

"Главное, что позволяет сделать система - это обратить внимание даже на самые малозаметные проявления заболевания, которые в сумме с другой симптоматикой могут дать более полное представление клинической картины. Кроме того, она позволяет автоматизировать процессы и дать врачу дополнительное время для работы с пациентом", - отметила Лысенко.

Она добавила, что подобная система станет хорошим подспорьем и для врачей с небольшим опытом. В случае, если медик сомневается в назначении, он может обратиться к информационной панели, где появится рекомендация о необходимости в назначении тех или иных исследований. Искусственный интеллект направит в сторону верного диагноза, а "пакетное назначение" поможет его подтвердить или опровергнуть.

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