ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иране началась вакцинация "Спутником V"

10:39
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Первым прививку сделал сын министра здравоохранения страны

Во вторник на территории Ирана началась вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

"Спутник V" прошел этап научной консультации регулятора ЕС
Запад присматривается к российской вакцине "Спутник V"

Первым получившим вакцину стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.

Первую партию "Спутника V" в Иран поставили 4 февраля.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Эффективность препарата составила 91,6%. Ученые подтвердили, что вакцина предотвращает тяжелые случаи COVID-19.

Помимо России и Ирана, применение препарата сегодня одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.