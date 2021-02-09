В Иране началась вакцинация "Спутником V"

Первым прививку сделал сын министра здравоохранения страны

Во вторник на территории Ирана началась вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Первым получившим вакцину стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.

Первую партию "Спутника V" в Иран поставили 4 февраля.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Эффективность препарата составила 91,6%. Ученые подтвердили, что вакцина предотвращает тяжелые случаи COVID-19.

Помимо России и Ирана, применение препарата сегодня одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

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