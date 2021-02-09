Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Самая популярная криптовалюта в мире продолжает бить рекорды
Стоимость биткоина снова обновила исторический рекорд, передает РИА "Новости".
Во вторник по состоянию на 9:59 по московскому времени стоимость самой популярной криптовалюты в мире росла на 22,93% - до 47671 долларов.
Вместе с тем на крупнейшей по объему криптовалюты бирже Binance биткоин дорожал до 48119 долларов (на 23,28%).
Уточняется, что динамика приводится за сутки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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