Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Самая популярная криптовалюта в мире продолжает бить рекорды

Стоимость биткоина снова обновила исторический рекорд, передает РИА "Новости".

Во вторник по состоянию на 9:59 по московскому времени стоимость самой популярной криптовалюты в мире росла на 22,93% - до 47671 долларов.

Вместе с тем на крупнейшей по объему криптовалюты бирже Binance биткоин дорожал до 48119 долларов (на 23,28%).

Уточняется, что динамика приводится за сутки.

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