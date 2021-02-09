Аномальные морозы сковали несколько регионов России

Потепления пока не предвидится

Сильные морозы и метели сразу в нескольких регионах России. МЧС разворачивает пункты обогрева вдоль трасс в Ярославской, Архангельской областях. В Челябинске и Новосибирске крупные коммунальные аварии. Сотни жителей остались без электричества, отопления и горячей воды.

Снежная буря и блэкаут. Больше 500 домов остались без света в Новосибирске. Порывы ветра свыше 20 метров в секунду повредили линии электропередачи. В некоторых кварталах энергоснабжение удалось оперативно восстановить.

"Вчера плюс один, сегодня минус 21. Вечером отключили электричество на пять часов. Ветер такой силы, что деревья эти очень потрепало", - рассказывают местные жители.

В Челябинске еще холоднее – минус 33. Мороза не выдержали теплотрассы. Без горячей воды и отопления остались больше 40 зданий, в том числе социальные объекты. Отменены занятия в начальной школе. Прошедший недавно ледяной дождь превратил в каток трассу между Челябинском и Екатеринбургом. Здесь столкнулись около 20 автомобилей, затор растянулся на три километра.

Согреться горячим чаем и подзарядить мобильные телефоны могут водители в Ярославской области. На трассе М-8, которая тянется от Москвы до Архангельска, развернут мобильный пункт обогрева МЧС. Точно такой же на трассе "Кола" в Мурманской области – на полуострове из-за снежных заносов оказались перекрыты участки автодороги.

"На участках работает специальная дорожная техника для обеспечения безопасности населения и контроля за развитием обстановки на местах находится оперативная группа и подвижный пункт обогрева и питания", - говорит начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Сильные морозы стали проблемой для автомобилистов в Самарской области. Здесь на помощь при прогреве двигателей пришли военные связисты. На автомобиле повышенной проходимости они курсируют вдоль спальных районов.

Природно-коммунальное произведение искусства – в направлении кубизма. В Норильске после аккуратной уборки дворов припаркованные машины оказались на белых пьедесталах. Легко почувствовать, высоту и плотность снежного покрова. А вот снять авто можно лишь при помощи эвакуатора.

Тем временем на полюсе холода – в Оймяконе – забавы ради заколачивают гвозди замерзшим арбузом. Инструмент на морозе – не хуже молотка.

В Москве во вторник синоптики прогнозируют метель и холодную погоду до минус 15 градусов. Горожан и гостей столицы просят одеваться теплее.

"Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"