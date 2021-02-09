Как идет вакцинация от коронавируса в России

Эффективность и безопасность российской вакцины понимают и в мире

Сегодня заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" принял Евросоюз. Сложная ситуация с ковидом сейчас в большинстве стран ЕС. В России темп распространения инфекции снижается. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 15019 новых случаев. Из больниц выписаны 21795 человек.

За надежной защитой от коронавируса в Севастополе никаких очередей, хотя желающих много. Все из-за удобной процедуры - записаться на прививку можно через портал Госуслуги.

"Вы записываетесь на вакцинацию первого компонента, приходите к назначенному времени, вам делают укол и через 21 день вам назначают дату и время, когда вы должны прийти и получить второй компонент", - говорит главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

Перед уколом - обязательный медосмотр и важные формальности: заполнить анкету пациента, подписать информированное согласие. Волонтеры - студенты медицинского колледжа - при необходимости помогут со всем справиться. На вакцинацию в городе записались уже более 5 тысяч человек.

В Архангельской области медосмотр перед процедурой проходят военнослужащие на космодроме Плесецк. Прививают, в первую очередь, представителей командования, медработников и военных, которые проводят пуски ракет.

"Сегодня я прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. Сделал это добровольно, потому что нахожусь в большом воинском коллективе и чувствую ответственность за своих сослуживцев", - говорит старший инженер-испытатель космодрома "Плесецк" майор Евгений Теленков.

То, что российская вакцина сейчас едва ли не единственный эффективный и безопасный препарат, все отчетливее понимают и в мире. Так, Европейское медицинское агентство завершило научное консультирование по "Спутнику V". Разработчик подал заявку на регистрацию препарата и ЕС ее принял. В частности, в Германии этому очень рады.

"В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации. Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной "Спутник V". Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты", - пишет издание Spectator.

И так по всей Европе. Не случайно уже и ВОЗ "выражает надежду на то, что "Спутник V" включат в Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19". Факты налицо: пока в российских регионах поэтапно отменяют запреты, Старый свет, наоборот, вводит новые. В Нидерландах продлевают комендантский час до марта. В Британии ужесточают условия въезда. А в Пятой республике готовятся к третьему по счету карантину. Воодушевляет французов лишь история этой женщины. Монахиня из Тулона - старейшая жительница Европы, ей 116 лет - переболела коронавирусом. Перенесла инфекцию легко и уже в четверг будет праздновать день рождения, а заодно и чудесную, как говорят врачи, победу над ковидом.

Ольга Оксенич, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"