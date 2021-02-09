Фестиваль науки прошел в "Артеке"

Участники станут настоящими популяризаторами науки среди сверстников

В "Артеке" можно было совершить виртуальное путешествие в космос. Там прошел третий Всероссийский фестиваль науки. Во время мастер-классов школьники провели исследования и опыты. В программе также физические и химические эксперименты, занятия по медицине и робототехнике.

Земля в иллюминаторе и безграничный космос. В этот мир виртуальной реальности можно не только погрузиться, но и создать его на свое усмотрение. На фестивале науки от программирования до игры – один шаг.

"Эта технология нужна для открытия новых границ, чтобы можно было попадать в другие виртуальные миры", - говорит участник фестиваля Дмитрий Скворцов.

Впервые с марта прошлого года "Артек" принимает детей не только из Крыма, но и со всей страны. Ограничения были связаны с эпидемиологической ситуацией. Возможно, именно поэтому медицина и фармацевтика - самые актуальные науки на фестивале. Например, здесь научат делать домашний антисептик.

"Спирт обеззараживает руки, мы добавляем воду, чтобы спирт не сушил наши руки, глицерин также помогает их увлажнять, а перекись комбинирует это все и позволяет обрабатывать раны", - объясняет участница фестиваля Мария Балтукова.

Ярко и запредельно громко – это про физические и химические эксперименты. Звук, словно художник, рисует узоры за счет изменения частоты. А еще здесь могут сыграть ноктюрн, не то, что на флейте водосточных труб, а на фруктах.

В битве роботов все как на олимпиаде – главное быстрее, выше, сильнее. Рядом наводят деревянные мосты и изучают фрезеровочный станок. На фестивале о науке рассказывают просто и интересно, а самое главное, позволяют прикоснуться к технологиям. Например, поймать электронный импульс рукой. Возможно, такие детские забавы позволят уже через несколько лет зажечь не только лампочку, но и новые идеи.

Будущие изобретатели и ученые работают под руководством опытных кураторов из Курчатовского института. Старшие коллеги уверены, вернувшись в школу, эти дети станут настоящими популяризаторами науки, а это сегодня также важно, как сами исследования и открытия.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Ялта, Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"