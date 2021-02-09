Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Полины Феофановой

Помочь может каждый

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Полины Феофановой. У девочки - остеосаркома правой бедренной кости четвертой стадии. Полина прошла несколько курсов химиотерапии в родной Самаре и приехала в Центр имени Димы Рогачева для оперативного лечения. Поражённую бедренную кость врачи заменят на титановый эндопротез. Он будет расти вместе с девочкой и позволит ей полноценно передвигаться. Однако имплант стоит дорого - больше двух миллионов рублей. Родителям Полины таких денег взять негде. Помочь может каждый.

Этот юный художник отдается полёту фантазии без остатка. И днём, и ночью, и, что важно, в одном и том же положении, Полина занята любимым делом. Если затекают руки и немеют мышцы, на помощь приходит папа.

Полина прикована к кровати почти полгода – загипсованная нога должна находиться в покое, а значит, нужно лежать. Строго на спине. Присесть на несколько минут – максимум, что разрешено. Папин массаж помогает Полине почувствовать свое тело.

За полгода болезнь изменила Полину только внешне. В остальном, как и была, настоящая атаманша. Да, пришлось отказаться от танцев, гимнастики, велосипеда, игры в догонялки, но каждое движение живет в памяти. Да так надёжно, что лазать по деревьям научит в два счёта:

— Сюда между ветками ногу ставишь, потом еще сюда, и все.

Если это когда-нибудь удастся повторить, мама и папа будут счастливы. Пока же страшный диагноз дочки вызывает оторопь. У Полины остеосаркома правой бедренной кости. Последней, 4 стадии.

"До сих пор не хочется в это верить, потому что если начинаешь в это углубляться и думать, то можно, наверное, сойти с ума", - говорит мама Полины Елена Феофанова.

До сентября минувшего года Полина была абсолютно здоровым ребенком. Даже антибиотики ни разу не принимала. Но ни с того, ни с сего упала. Раз, потом еще. Когда не смогла самостоятельно подняться, пошли по врачам. Очередное обследование показало: вся бедренная кость тотально изъедена злокачественной опухолью. Началась массированная атака лекарствами. Курс химиотерапии не прекращается и по сей день. Когда начали выпадать волосы, Полина впервые дала слабину и заплакала. В остальном эта семилетняя девочка – настоящий боец. Готовый стерпеть всё, что скажут врачи. И они нашли спасительный выход.

"Планируется удаление всей бедренной кости и замена ее на титановый эндопротез, который раздвижной. Учитывая объем поражения, эта операция, можно сказать, уникальная", - говорит врач ортопед-онколог отделения онкологии и детской хирургии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Николай Большаков.

Благодаря технологиям, можно сохранить ногу и победить рак. Повторная операция не потребуется – протез удлиняется за счет магнитного поля. Он изготавливается индивидуально, потому стоит немало — больше 2 миллионов рублей.

"Мы потянуть эту сумму своими силами, к сожалению, не в состоянии", - говорит мама Полины Елена Феофанова.

Помочь может каждый. Даже символическая сумма может спасти жизнь.

— Полин, привет! Как дела?

— Хорошо.

Впереди – ответственное дело. Как для врача, так и для его пациентки.

— К операции готовишься?

— Да.

— Боишься?

— Нет.

— Ты у нас девочка смелая.

И терпеливая. Полина не видела маму полгода, и очень соскучилась. Но маме в больницу нельзя – она нянчит младшего брата. Полина мечтает вернуться к обычной жизни. Той, где нет боли, и где она стоит на двух ногах.

Анастасия Мартынова, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

Чтобы Полина смогла начать лечение, ваша помощь нужна ей прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.​

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Полины Феофановой, программа 1149.

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