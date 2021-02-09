Грузовой "Прогресс" сгорел в атмосфере

Несгоревшие элементы упали в Тихом океане

Утром грузовой космический корабль "Прогресс МС-15" успешно отстыковался от МКС. Согласно плану, он затоплен в Тихом океане. Корабль войдёт в плотные слои атмосферы и в процессе разрушился. Несгораемые элементы упали в несудоходном районе восточнее Новой Зеландии, передает "ТВ Центр".

На смену этому грузовому кораблю придёт "Прогресс МС-16". Запуск запланирован в следующий понедельник. На МКС доставят продукты, баллоны, которые помогут компенсировать утечку кислорода, а также набор для герметизации трещины в промежуточной камере модуля "Звезда".

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