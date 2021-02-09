Во Франции придумали тест на коронавирус через смартфон

Точность результатов - 90%, говорят авторы
В Университете Лилля разработали устройство, по форме напоминающее флеш-накопитель, которое подключается к смартфону. С его помощью можно самостоятельно провести тест на коронавирус, пишет ТАСС.
На одноразовую полоску устройства необходимо поместить несколько капель жидкости, полученной через мазок из носа. В разработке также находится улучшенная модель, которая будет распознавать слюну.
Датчик реагирует на спайк-протеины, которыми окружен коронавирус. Результат будет готов в течение десяти минут, он отобразится на экране смартфона. Устройство, говорят разработчики, способно выявлять наличие вируса в 90% случаев.
Авторы рассчитывают, что этот тест будет легко запустить в производство, сейчас идет поиск спонсоров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"