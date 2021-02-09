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У Натальи Подольской диагностировали коронавирус

11:25
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Первые симптомы проявились в начале февраля

Российская певица Наталья Подольская заразилась коронавирусной инфекцией. Ранее звезда не раз заявляла, что старается избегать социальных контактов из-за страха перед COVID-19.

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Подольская в Сети периодически делилась с подписчиками, что свободное время старается проводить дома и общаться с посторонними по минимуму, чтобы ненароком не заболеть. Певица также напоминала поклонникам, что инфекция никуда не делась. Однако меры предосторожности не помогли знаменитости уйти от болезни – в начале февраля она почувствовала симптомы COVID-19, тест показал положительный результат.

Анализы сдал и ее пятилетний сын Артемий. У мальчика коронавирус не подтвердился. О том, заболел ли муж Подольской, музыкант Владимир Пресняков-младший, пока не известно, передает Mash.

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