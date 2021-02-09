Евросоюз принял заявку на регистрацию "Спутника V"

Она была подана еще 29 января

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что заявка на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе была подана 29 января - она уже принята, передает РИА "Новости".

"Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA", - отметили в РФПИ.

EMA - это Европейское агентство по лекарственным средствам. Именно оно решает, какие препараты допускать до использования на территории ЕС.

Ранее в EMA сообщили, что завершили консультирование разработчика "Спутника V". "В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения ", - добавили в агентстве.

Согласно опубликованным в журнале The Lancet данным, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев заболевания. В России массовая вакцинация "Спутником V" продолжается с 18 января.

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