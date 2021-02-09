В новую версию iOS добавили долгожданную функцию

Обновление находится на стадии тестирования

Новая версия iOS позволит пользователям Apple самостоятельно выбирать приложение для воспроизведения музыки по умолчанию. Эта функция появилась в бета-версии iOS 14.5.

Минорное обновление iOS, которое сейчас проходит тестирование, разрешает пользователям устанавливать в качестве стандартного приложения для музыки и подкастов Spotify вместо Apple Music. Выбрать нужный параметр можно благодаря голосовому помощнику Siri. В настройках такая функция пока не появилась.

Ранее пользователи Apple уже обратили внимание, что компания стала позволять владельцам гаджетов больше свобод в плане выбора приложений, которые используются системой. Например, после большого обновления iOS 14 появилась возможность назначать сторонний клиент электронной почты и браузер по умолчанию.

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