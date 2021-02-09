МИД заявил о попытках ЕС устроить России "публичную порку"

Но ничего подобного не получилось

Во время визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля Евросоюз намеревался устроить России "публичную порку", заявила в эфире "Вести FM" официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Задача была провести публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой", - отметила Захарова.

Она добавила, что "порки" не получилось - Москва вместо этого предложила обсудить реальные вопросы - в частности, перспективы развития.

Боррель пробыл в российской столице с 4 по 6 февраля. После поездки он сообщил, что европейские санкции против России в скором времени могут быть расширены. В МИД выразили удивление такой оценкой по итогам визита.

Москва на прошлой неделе объявила персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, все трое покинут Россию. По данным ведомства, они участвовали в незаконных акциях на улицах.

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