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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3554 человека

11:21
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Общее число выздоровевших в столице - 854725

От коронавируса в Москве после прохождения лечения выздоровели еще 3554 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Таким образом, число поправившихся от COVID-19 в Москве на сегодняшний день составляет уже 854725.

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"Подтверждено 1584 новых случая заражения, госпитализирован 811 человек, скончались 73 пациента" , - добавили в штабе.

Там также напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 15019 новых случаев. Общее число инфицированных - 3998216. В Москве заболели 1584 человека, в Санкт-Петербурге - 1078 человек, в Подмосковье - 903. Выздоровели за сутки 21795 пациентов, скончались 530 заболевших.

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