Московские ЗАГСы сняли ограничения по COVID-19

Об изменениях рассказала Анастасия Ракова

ЗАГСы Москвы сняли ограничения по COVID-19 и вернулись к привычному режиму работы. Теперь желающим пожениться не потребуется предварительная запись, количество приглашенных на торжество также не ограничено.

"Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака. Молодожены снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей", - заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что маски и перчатки по-прежнему остаются обязательными на церемониях бракосочетания. Также не следует забывать о социальной дистанции и учитывать это при приглашении гостей, передает РИА Новости.

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