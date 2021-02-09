В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки

Заказчица пыталась получить наследство

Как сообщили в региональном управлении МВД, в Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки, которое пыталась ради наследства организовать 61-летняя жительница Кызыла. Об этом пишет РИА "Новости".

Злоумышленница хотела получить в наследство две квартиры. Недвижимость принадлежала ее скончавшемуся супругу, девочка же, будучи дочерью покойного, являлась наследницей первой очереди.

Женщина искала исполнителя, предлагая за это 180 тысяч рублей. В итоге роль киллера сыграл сотрудник уголовного розыска МВД по Туве. Заказчица лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей и предоставила полное описание ребенка.

Вскоре полицейский представил женщине фальшивые подтверждения того, что "заказ" успешно выполнен, - постановочную фотографию и шапку девочки. Потом заказчицу задержали.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Обвиняемую заключили под стражу.

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