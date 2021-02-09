Пожар в частном доме в Сыктывкаре унес жизни пяти человек

Огнем была охвачена вся площадь здания
В частном жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре произошел пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС по республике Коми.
"Погибли пять человек. Это взрослые. Личности погибших устанавливаются. На месте работаю дознаватели", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что дом оказался по всей площади охвачен огнем. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения.
Причины ЧП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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