ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар в частном доме в Сыктывкаре унес жизни пяти человек

12:10
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Огнем была охвачена вся площадь здания

В частном жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре произошел пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС по республике Коми.

Очевидцы опубликовали видео смертельного пожара в Новой Москве
МЧС завершило работы на месте смертельного пожара в Красноярске

"Погибли пять человек. Это взрослые. Личности погибших устанавливаются. На месте работаю дознаватели", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дом оказался по всей площади охвачен огнем. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения.

Причины ЧП устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в частном доме
Пожар в частном доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.