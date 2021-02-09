Комендантский час из-за COVID-19 в Нидерландах продлят до 3 марта

Пока много неясностей в развитии ситуации

Правительство Нидерландов приняло решение продлить комендантский час в стране до утра 3 марта. Об этом сообщил и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. По его словам, такое решение принято из-за "множества неясностей" в ситуации с коронавирусом, в частности развития событий из-за британского штамма.

В полиции королевства заявили, что поддерживают решение властей. Несмотря на то, что на прошлой неделе за нарушение ограничений были оштрафованы около 7 тысяч человек, многие граждане все же соблюдают требования.

Комендантский час ввели в Нидерландах с 23 января. Жителям запрещено выходить на улицы с 21:00 до 4:30.Закрыты все магазины, не продающие продукты питания и товары первой необходимости, приостановили работу тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

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