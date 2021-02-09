Специалисты оценили идею вкладывать маткапитал в ценные бумаги

Подобная инициатива рассматривается

Аналитики оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги и предположили, какие вложения окажутся наиболее выгодными.

Ранее стало известно, что власти страны рассматривают возможность разрешить вкладывать маткапитал в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ.

"В настоящее время 95% средств маткапитала идет на погашение ипотеки. Данная статистика логична, поскольку основными получателями являются молодые семье, которые решают жилищный вопрос. Предложение об инвестировании в консервативные инструменты, к примеру, это могут быть ОФЗ, привязанные к инфляции, позволят увеличить инвестиционные горизонты", - считает эксперт Андрей Русецкий.

Предполагается, что приток инвестиций на фондовый рынок в таком случае может составить порядка 15-20 миллиардов рублей в год.

Эксперт Кирилл Вихлянцев выразил мнение, что, если инициатива будет принята, инвестировать можно будет только в НПФ и ОФЗ. "В условиях повышения градуса международных отношений с Западом и США, новые размещения ОФЗ могут столкнуться с недостатком спроса. А в данном случае обеспечится дополнительный приток ликвидности на рынок ОФЗ", - уверен он.

Вихлянцев также отметил, что инвестирование средств из материнского капитала в корпоративные облигации или другие более сложные инструменты потребуют тщательного изучения рынка и анализа портфеля, а такой вариант не всегда удобен молодым родителям. К тому же, вкладывать бюджетные средства в иностранные ценные бумаги "было бы нелогично", передает его слова РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"